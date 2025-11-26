Карпина отказались назвать топовым тренером

Бывший футболист «Ростова» Виталий Дьяков не стал называть наставника сборной России Валерия Карпина топовым тренером из-за отсутствия у него трофеев. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Карпин как игрок для России был топ. Я рос на его игре, когда он в Испании играл за «Реал Сосьедад» и «Сельту». Повторяю, как игрок Карпин – топ. Как тренер, топ или не топ, за это отвечают трофеи, у него их ни одного. Хоть он и работал в «Спартаке», в «Мальорке», увольняли из «Армавира», поэтому были и хорошие этапы в карьере», — заявил он.

17 ноября Карпин объявил о прекращении работы в «Динамо», чтобы сосредоточиться на подготовке сборной России к возвращению на международную арену. Согласно контракту, тренеру полагалось 50% от всей оставшейся зарплаты по контракту, который был рассчитан до лета 2028 года. Сумма составляет €3,1 млн (около 294,5 млн рублей) в качестве неустойки за досрочное расторжение соглашения, но Карпин принял решение отказаться от этой выплаты.

Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Ролан Гусев.

23 ноября «Динамо» победило динамовцев из Махачкалы в матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, которая завершилась со счетом 3:0, прошла в Москве. В турнирной таблице чемпионата России московское «Динамо» идет на девятом месте, набрав 20 очков.

Ранее Карпин рассказал, когда принял решение уйти из «Динамо».