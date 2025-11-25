Карпин рассказал, когда принял решение уйти из «Динамо»

Валерий Карпин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что результаты матчей московского «Динамо» повлияли на его решение покинуть пост главного тренера команды.

«Мысль такая посетила перед ноябрьским сбором сборной, после матча с «Акроном». И уже сформировалась окончательно. Во время сборной старался не думать об этом, а уже после матча с Чили взял день и две ночи, чтобы все продумать окончательно и принять решение», — отметил он.

17 ноября Карпин объявил о прекращении работы в «Динамо», чтобы сосредоточиться на подготовке сборной России к возвращению на международную арену. Согласно контракту, тренеру полагалось 50% от всей оставшейся зарплаты по контракту, который был рассчитан до лета 2028 года. Сумма составляет €3,1 млн (около 294,5 млн рублей) в качестве неустойки за досрочное расторжение соглашения, но Карпин принял решение отказаться от этой выплаты.

Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Ролан Гусев.

23 ноября «Динамо» победило динамовцев из Махачкалы в матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, которая завершилась со счетом 3:0, прошла в Москве. В турнирной таблице чемпионата России московское «Динамо» идет на девятом месте, набрав 20 очков.

