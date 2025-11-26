«Понятие растяжимое»: Карпин об основном составе сборной России

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что выбирает стартовый состав команды на матчи, ориентируясь на форму футболистов.

«Основной состав сборной — понятие растяжимое. В ноябре он может быть один, а в марте — совершенно другой. Травмы, состояние игроков, их форма — все это разнится даже в сентябре и октябре, в октябре и ноябре», — заявил он.

12 ноября в рамках ноябрьского сбора российские футболисты сыграли вничью с командой Перу — 1:1. 15 ноября сборная России проиграла команде Чили. Встреча, которая состоялась в Сочи на стадионе «Фишт», завершилась с результатом 0:2.

Российская команда после матча с Чили завершила ноябрьский сбор, этот матч стал для подопечных Валерия Карпина последним в 2025 году.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Российские игроки пропустили чемпионат Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке на мундиаль 2026 года.

