Назван еще один потенциальный соперник сборной России

Сборная России может сыграть с командой Анголы в 2026 году

Сборная России может провести товарищеский матч с Анголой в 2026 году. Об этом сообщил президент Федерации футбола Анголы Алвеш Симоеш в комментарии Sport24.

«Матч со сборной России возможен в следующем году. Мы без проблем могли бы сыграть в России. Наша команда ищет соперников, и мы готовы рассмотреть предложение от российской стороны сыграть с нами. Будем ждать официального письма», — поделился он.

12 ноября в рамках ноябрьского сбора российские футболисты сыграли вничью с командой Перу — 1:1. 15 ноября сборная России проиграла команде Чили. Встреча, которая состоялась в Сочи на стадионе «Фишт», завершилась с результатом 0:2.

Российская команда после матча с Чили завершила ноябрьский сбор, этот матч стал для подопечных Валерия Карпина последним в 2025 году.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Российские игроки пропустили чемпионат Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке на мундиаль 2026 года.

Ранее работу Валерия Карпина в сборной России назвали полнейшим провалом.