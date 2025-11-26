На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

18-летняя теннисистка Андреева осуществила свою мечту

18-летняя теннисистка Андреева осуществила мечту и завела собаку
true
true
true
close
katrin.andreewa/_mirraandreeva_/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева осуществила свою мечту и завела собаку, о чем рассказала на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Наша девочка Рэсси», — написала Андреева.

Ранее Андреева рассказывала, что ей разрешат завести собаку, если она поднимается в топ‑20 рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA).

Андреева занимает девятое место в рейтинге WTA. Она не сумела отобраться на Итоговый турнир WTA в личном разряде, а в паре с Дианой Шнайдер они не смогли выйти из группы. При этом теннисистка завершила 2025 год с рекордным для себя результатом по гонорарам — в 2025 году Андреева заработала более $4,7 млн.

Андреева — полуфиналистка одного турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2024) и двух в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025, Открытый чемпионат Франции — 2025); победительница пяти турниров WTA (из них три в одиночном разряде). Вместе с россиянкой Дианой Шнайдер она завоевала серебряные медали Олимпийских игр — 2024 в парном разряде.

Ранее Мария Шарапова высказалась о понятии «успех».

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами