18-летняя теннисистка Андреева осуществила свою мечту

18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева осуществила свою мечту и завела собаку, о чем рассказала на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Наша девочка Рэсси», — написала Андреева.

Ранее Андреева рассказывала, что ей разрешат завести собаку, если она поднимается в топ‑20 рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA).

Андреева занимает девятое место в рейтинге WTA. Она не сумела отобраться на Итоговый турнир WTA в личном разряде, а в паре с Дианой Шнайдер они не смогли выйти из группы. При этом теннисистка завершила 2025 год с рекордным для себя результатом по гонорарам — в 2025 году Андреева заработала более $4,7 млн.

Андреева — полуфиналистка одного турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2024) и двух в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025, Открытый чемпионат Франции — 2025); победительница пяти турниров WTA (из них три в одиночном разряде). Вместе с россиянкой Дианой Шнайдер она завоевала серебряные медали Олимпийских игр — 2024 в парном разряде.

