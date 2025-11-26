Мать 14-летней ученицы Плющенко Костылевой обвинили в неадекватности

Мать 14-летней фигуристки Елены Костылевой Ирина Костылева может разрушить карьеру свой дочери. Об этом заявил известный российский тренер Александр Жулин в комментарии РИА Новости.

«Я слежу за этой девочкой. Лена мне симпатична и очень нравится, как она катается и как прыгает. Я абсолютно уверен в том, что ее мама — просто неадекватный человек. <...> Ну не может мать настолько влиять на тренировочный процесс, она так просто угробит своего ребенка», — заявил он.

Костылева тренируется у двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. 25 ноября Плющенко обвинил Ирину Костылеву в жестоком обращении с собственным ребенком с применением физического насилия.

В конце июня, Костылева-старшая обвинила Плющенко в незаконном удержании своей дочери. Она записала два видео, в которых заявила, что Плющенко и его супруга Яна Рудковская удерживают несовершеннолетнюю фигуристку в своем доме против ее воли. На записи запечатлено так же, как Костылева-старшая сбегает от сотрудников полиции и просит о помощи.

Спустя несколько часов после публикации этих записей Костылева-старшая опубликовала еще один ролик, в котором опровергла какие-либо претензии, высказанные ранее в адрес Плющенко и Яны Рудковской. После этого Костылева-старшая неоднократно критиковала Плющенко и методы его работы.

Ранее Костылева-старшая опубликовала видео после обвинений Плющенко.