Мэр Нью-Йорка пообещал наказать команду Махачева за драку

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс прокомментировал массовую драку с участием команды российского бойца Ислама Махачева на турнире UFC 322, пообещав наказать команду россиянина.

«Эти нападения на арене «Мэдисон Сквер Гарден» полностью неприемлемы. Нью-Йоркская полиция уже проводит полное расследование, и все причастные буду привлечены к ответственности», — написал Адамс.

16 ноября 2025 года команда Махачева устроила потасовку с бойцом Диллоном Дэнисом, который оскорблял российских спортсменов.

Утром 16 ноября по московскому времени Махачев на турнире UFC 322 в пяти раундах одолел Джек Делла Маддалену и забрал у него титул чемпиона промоушна в полусреднем весе. Поединок продлился все заявленные пять раундов и завершился единогласным решением судей — 50-45, 50-45, 50-45.

34-летний Махачев поднялся в полусредний вес после нескольких лет доминирования в легком весе (до 70,3 кг), где он сумел стать чемпионом UFC, а также поставил рекорд по количеству защит титула в данной весовой категории — четыре успешных защиты подряд. Махачеву пришлось отказаться от чемпионского пояса в легком весе, чтобы подняться в полусредний.

Ранее соперник Махачева рассказал, заслужил ли россиянин победу в поединке с ним.