Дагестан признали самым футбольным регионом России

Глава Республики Дагестан Сергей Меликов согласился со словами бывшего советского футболиста, а ныне — тренера махачкалинского «Динамо» Хасанби Биджиева, который заявил, что Дагестан является является самым футбольным регионом в России. Слова Меликова передает Legalbet.

«Судите сами: более 300 тысяч детей являются участниками школьной футбольной лиги в Дагестане, — отметил глава Республики. — Еще раз: более 300 тысяч детей из трех миллионов дагестанцев. Это очень большая цифра. Поэтому я считаю, что такие слова абсолютно справедливы. Дагестан — самый футбольный регион России».

По итогам 16 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) махачкалинское «Динамо» сумело набрать 14 очков: команда одержала три победы, пять раз сыграла вничью и восемь раз проиграла.

На данный момент «Динамо» занимает 13-е место из 16-ти в турнирной таблице, находясь в зоне стыковых матчей.

