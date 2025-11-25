На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Дагестан признали самым футбольным регионом России

Глава республики Дагестан Меликов назвал свой регион самым футбольным в России
true
true
true
close
ФК «Динамо» Махачкала

Глава Республики Дагестан Сергей Меликов согласился со словами бывшего советского футболиста, а ныне — тренера махачкалинского «Динамо» Хасанби Биджиева, который заявил, что Дагестан является является самым футбольным регионом в России. Слова Меликова передает Legalbet.

«Судите сами: более 300 тысяч детей являются участниками школьной футбольной лиги в Дагестане, — отметил глава Республики. — Еще раз: более 300 тысяч детей из трех миллионов дагестанцев. Это очень большая цифра. Поэтому я считаю, что такие слова абсолютно справедливы. Дагестан — самый футбольный регион России».

По итогам 16 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) махачкалинское «Динамо» сумело набрать 14 очков: команда одержала три победы, пять раз сыграла вничью и восемь раз проиграла.

На данный момент «Динамо» занимает 13-е место из 16-ти в турнирной таблице, находясь в зоне стыковых матчей.

Ранее Татьяна Тарасова раскритиковала РПЛ: «В нашем футболе не на что смотреть, только пить и остается».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами