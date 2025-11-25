Татьяна Тарасова: в нашем футболе не на что смотреть, только пить и остается

Татьяна Тарасова о пиве на стадионах: в нашем футболе только пить и остается

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о возможном снятии запрета на продажу пива на стадионах, заявив, что в российском футболе смотреть не на что, передает «РБ Спорт».

«В нашем футболе смотреть не на что, поэтому только и остается, что пиво пить на стадионе. Разве спорт – это про алкоголь? В фигурном катании алкоголь на стадионах не нужен, потому что там наши спортсмены так выступают, что глаз не оторвать», — сказала Тарасова.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Российские игроки пропустили чемпионат Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке на мундиаль 2026 года.

