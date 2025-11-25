На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Клуб из Первой лиги выбил команду двукратного победителя РПЛ из Кубка России

«Арсенал» выбил «Рубин» из Кубка России
Виталий Белоусов/РИА Новости

Тульский «Арсенал» обыграл казанский «Рубин» в матче 1-го этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России.

Основное время матча, который прошел в Туле, завершилось со счетом 0:0. В серии пенальти «Арсенал» победил со счетом 3:2.

Действующим победителем турнира является московский ЦСКА, который в решающем матче обыграл «Ростов».

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Рубин» идет на седьмом месте, набрав 23 очка. «Арсенал» занимает девятое место в Первой лиге (27).

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Российские игроки пропустили чемпионат Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке на мундиаль 2026 года.

Ранее один из лидеров РПЛ прошел в следующий раунд Кубка России.

