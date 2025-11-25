Один из лидеров РПЛ прошел в следующий раунд Кубка России

Калининградская «Балтика» в матче Пути регионов Кубка России обыграла московское «Торпедо».

Встреча, которая прошла в рамках первого этапа 1/4 финала Пути регионов, закончилась со счетом 2:0.

В составе победителей точными ударами отметились Андрей Мендель и Чинонсо Оффор. В следующем раунде «Балтика» сыграет с проигравшим пары «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Динамо» (Москва).

Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА, обыгравший в решающем матче «Ростов».

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Российские игроки пропустили чемпионат Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке на мундиаль 2026 года.

