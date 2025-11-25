«Спартак» обыграл «Ак Барс» в матче КХЛ

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) московский «Спартак» обыграл казанский «Ак Барс».

Встреча, которая прошла в Москве, завершилась со счетом 1:0.

Единственную шайбу забросил Иван Морозов, он отличился в середине третьего периода.

В турнирной таблице Западной конференции «Спартак» идет на шестом месте, набрав 33 очка. «Ак Барс» занимает второе место в Восточной конференции, имея в активе 40 баллов.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.

4 февраля IIHF вновь продлила отстранение сборной России, из-за которого национальная команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026.

Ранее «Спартак» проиграл «Торпедо».