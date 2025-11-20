«Спартак» проиграл «Торпедо»

Московский «Спартак» уступил нижегородскому «Торпедо» в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, которая состоялась в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 3:4.

В составе победителей шайбы забросили Александр Яремчук, Василий Атанасов, Богдан Конюшков и Виктор Федоров. За «Спартак» точными бросками отметились Данил Пивчулин, Иван Рябов и Иван Морозов.

В турнирной таблице Западной конференции КХЛ «Торпедо» идет на втором месте, набрав 41 очко. «Спартак» идет на седьмой строчке, имея в активе 31 балл.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.

4 февраля IIHF вновь продлила отстранение сборной России, из-за которого национальная команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026.

