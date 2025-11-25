«Нефтехимик» отыграл три шайбы и вырвал победу над «Авангардом»

«Нефтехимик» обыграл «Авангард» в матче КХЛ, отыграв три шайбы

Нижнекамский «Нефтехимик» обыграл омский «Авангард» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча завершилась со счетом 6:5. Победную шайбу забросил Андрей Белозеров, он отличился за две секунды до конца матча.

По ходу встречи «Авангард» вел со счетом 4:1 и 5:2.

В турнирной таблице Восточной конференции «Нефтехимик» занимает пятое место, набрав 33 очка. «Авангард» идет на третьей строчке, имея в активе 33 балла.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.

4 февраля IIHF вновь продлила отстранение сборной России, из-за которого национальная команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026.

