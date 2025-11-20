Соперник Махачева рассказал, заслужил ли россиянин победу в поединке с ним

Австралийский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Джек Делла Маддалена заявил в своих соцсетях, что Ислам Махачев заслужил победу в поединке с ним.

«Спасибо за поддержку. Ислам — один из величайших бойцов, и он заслуживает победы. Я буду учиться и двигаться вперед», — заявил Маддалена.

Утром 16 ноября по московскому времени Махачев на турнире UFC 322 в пяти раундах одолел Маддалену и забрал у него титул чемпиона промоушна в полусреднем весе. Поединок продлился все заявленные пять раундов и завершился единогласным решением судей — 50-45, 50-45, 50-45.

34-летний Махачев поднялся в полусредний вес после нескольких лет доминирования в легком весе (до 70,3 кг), где он сумел стать чемпионом UFC, а также поставил рекорд по количеству защит титула в данной весовой категории — четыре успешных защиты подряд. Махачеву пришлось отказаться от чемпионского пояса в легком весе, чтобы подняться в полусредний.

