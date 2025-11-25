Ультрас «Спартака» откажутся от оскорблений соперника на матче с «Локомотивом» в память о Симоняне

Фанаты «Спартака» не будут оскорблять «Локомотив» в память о Симоняне

Ультрас московского «Спартака» в Telegram-канале «Ультра | «Спартак» Москва» рассказали о совместном решении с активными фанатами «Локомотива» об отказе от оскорбительных кричалок в матче Кубка России, который пройдет 26 ноября.

Также на матче не будет баннеров, вместо них будет траурная растяжка на втором ярусе стадиона, а первые пять минут фанаты будут молчать в память о Симоняне.

Симоняна не стало вечером 23 ноября, ему было 99 лет. Согласно словам Союза ветеранов футбола России Александра Мирзояна, легенду футбола госпитализировали 20-го числа из-за плохого самочувствия, три дня он оставался в больнице.

10 октября 2025 года президент России Владимир Путин наградил бывшего футболиста званием Героя Труда. Симонян получил это почетное звание за выдающиеся достижения перед страной и вклад в развитие и популяризацию футбола в России.

За свою карьеру Никита Симонян четыре раза выигрывал чемпионат СССР со «Спартаком», забив рекордные 160 голов за клуб. Вместе с советской сборной он стал олимпийским чемпионом. Профессиональную карьеру Симонян завершил в 1959 году.

Ранее стало известно, когда пройдет гражданская панихида по Никите Симоняну.