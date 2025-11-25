Стало известно, когда пройдет гражданская панихида по Никите Симоняну

Гражданская панихида по лучшему бомбардиру в составе московского «Спартака» Никите Симоняну пройдет 27 ноября. Об этом сообщила пресс-служба красно-белых в своем Telegram-канале.

«Церемония прощания с Никитой Павловичем Симоняном Проститься с легендой можно будет в четверг, 27 ноября, на «ЛУКОЙЛ АРЕНЕ». Всех желающих почтить память Никиты Павловича будем ждать с 10:00 до 13:00», — говорится в сообщении.

Симоняна не стало вечером 23 ноября, ему было 99 лет. Согласно словам Союза ветеранов футбола России Александра Мирзояна, легенду футбола госпитализировали 20-го числа из-за плохого самочувствия, три дня он оставался в больнице.

10 октября 2025 года президент России Владимир Путин наградил бывшего футболиста званием Героя Труда. Симонян получил это почетное звание за выдающиеся достижения перед страной и вклад в развитие и популяризацию футбола в России.

За свою карьеру Никита Симонян четыре раза выигрывал чемпионат СССР со «Спартаком», забив рекордные 160 голов за клуб. Вместе с советской сборной он стал олимпийским чемпионом. Профессиональную карьеру Симонян завершил в 1959 году.

Ранее Владимир Путин выразил соболезнования родным Никиты Симоняна.