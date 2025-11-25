На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, когда пройдет гражданская панихида по Никите Симоняну

Гражданская панихида по Никите Симоняну пройдет 27 ноября
true
true
true
close
Алексей Майшев/РИА Новости

Гражданская панихида по лучшему бомбардиру в составе московского «Спартака» Никите Симоняну пройдет 27 ноября. Об этом сообщила пресс-служба красно-белых в своем Telegram-канале.

«Церемония прощания с Никитой Павловичем Симоняном Проститься с легендой можно будет в четверг, 27 ноября, на «ЛУКОЙЛ АРЕНЕ». Всех желающих почтить память Никиты Павловича будем ждать с 10:00 до 13:00», — говорится в сообщении.

Симоняна не стало вечером 23 ноября, ему было 99 лет. Согласно словам Союза ветеранов футбола России Александра Мирзояна, легенду футбола госпитализировали 20-го числа из-за плохого самочувствия, три дня он оставался в больнице.

10 октября 2025 года президент России Владимир Путин наградил бывшего футболиста званием Героя Труда. Симонян получил это почетное звание за выдающиеся достижения перед страной и вклад в развитие и популяризацию футбола в России.

За свою карьеру Никита Симонян четыре раза выигрывал чемпионат СССР со «Спартаком», забив рекордные 160 голов за клуб. Вместе с советской сборной он стал олимпийским чемпионом. Профессиональную карьеру Симонян завершил в 1959 году.

Ранее Владимир Путин выразил соболезнования родным Никиты Симоняна.

Футбол. Чемпионат России
