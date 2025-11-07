Российский гроссмейстер остался в шоке от условий на Кубке мира FIDE в Индии

Гроссмейстер Непомнящий о турнире в Индии: нигде нет настолько ужасных условий

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий резко раскритиковал условия проживания на Кубке мира Международной шахматной федерации (FIDE) в индийском Гоа в своем Telegram-канале.

«Хочется выразить глубокое возмущение. Условия в гостинице абсолютно не соответствуют статусу турнира. Я играл на многих Кубках мира в разных странах, и нигде нет настолько ужасных условий, как в Индии», — заявил российский гроссмейстер.

Непомнящий завершил выступление на турнире, уступив во втором круге Диптаяну Гхошу, который занимает 237-ю позицию в рейтинге FIDE.

1 июля Непомнящий покинул десятку сильнейших и опустился на 14-ю строчку в рейтинге FIDE. В активе россиянина 2742 очка. Первым остался Магнус Карлсен из Норвегии с показателем 2839 баллов.

Гроссмейстер — двукратный чемпион России (2010, 2020), чемпион Европы (2010), двукратный победитель командного чемпионата мира (2013, 2019), а также участник двух матчей за звание чемпиона мира (2021, 2023).

В начале 2025 года впервые в истории титул чемпиона мира по блицу был разделен между Непомнящим и Карлсеном. В финальном поединке Карлсен одержал победу в первых двух партиях, однако Непомнящий ответил двумя выигрышами подряд. В трех последующих дополнительных партиях была зафиксирована ничья, после чего Карлсен предложил Непомнящему разделить титул чемпиона мира.

