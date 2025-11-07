На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российский гроссмейстер остался в шоке от условий на Кубке мира FIDE в Индии

Гроссмейстер Непомнящий о турнире в Индии: нигде нет настолько ужасных условий
true
true
true
close
IMAGO/Norbert Wienold/Global Look Press

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий резко раскритиковал условия проживания на Кубке мира Международной шахматной федерации (FIDE) в индийском Гоа в своем Telegram-канале.

«Хочется выразить глубокое возмущение. Условия в гостинице абсолютно не соответствуют статусу турнира. Я играл на многих Кубках мира в разных странах, и нигде нет настолько ужасных условий, как в Индии», — заявил российский гроссмейстер.

Непомнящий завершил выступление на турнире, уступив во втором круге Диптаяну Гхошу, который занимает 237-ю позицию в рейтинге FIDE.

1 июля Непомнящий покинул десятку сильнейших и опустился на 14-ю строчку в рейтинге FIDE. В активе россиянина 2742 очка. Первым остался Магнус Карлсен из Норвегии с показателем 2839 баллов.

Гроссмейстер — двукратный чемпион России (2010, 2020), чемпион Европы (2010), двукратный победитель командного чемпионата мира (2013, 2019), а также участник двух матчей за звание чемпиона мира (2021, 2023).

В начале 2025 года впервые в истории титул чемпиона мира по блицу был разделен между Непомнящим и Карлсеном. В финальном поединке Карлсен одержал победу в первых двух партиях, однако Непомнящий ответил двумя выигрышами подряд. В трех последующих дополнительных партиях была зафиксирована ничья, после чего Карлсен предложил Непомнящему разделить титул чемпиона мира.

Ранее Крамника требуют дисквалифицировать из-за его реакции на уход Народицкого.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами