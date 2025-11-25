Российские яхтсмены спасли около 40 человек во время наводнения во Вьетнаме

Российские яхтсмены спасли около 40 человек, которые пострадали во время наводнения во Вьетнаме, сообщает Mash на спорте.

Отмечается, что российские яхтсмены находились в Нячанге, куда они приезжают на отдых каждое межсезонье. Сначала россияне спрятались от наводнения в жилищах, а потом стали эвакуировать местных жителей с помощью двух катамаранов.

Вскоре к яхтсменам присоединились другие туристы из России. Вместе они организовали точки сбора гуманитарной помощи. Некоторые россияне стали донорами крови для тех вьетнамцев, которых экстренно госпитализировали с различными травмами.

23 ноября государственный новостной портал VietnamNews сообщал, что при паводках и оползнях в Центральном Вьетнаме после затяжных ливней не выжили 90 человек. Еще 12 остаются пропавшими без вести.

Водой разрушило или повредило 1154 жилых строений. Несмотря на постепенный сход паводковых вод, только в Даклаке полностью или частично затопленными остаются более 50 тысяч домов. Более 80 тысяч гектаров сельскохозяйственных посевов уничтожены.

Ранее Владимир Путин выразил соболезнования руководству Вьетнама в связи с наводнениями.