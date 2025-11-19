Легенда ЦСКА объяснил, как нужно возвращать алкоголь на стадионы

Экс-защитник московского ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что возвращая пиво на стадионы, не нужно разрешать продавать крепкий алкоголь.

По его словам, современные технологии смогут быстро помочь в выявлении потенциальных нарушителей общественного порядка, если таковые возникнут.

«В СССР все уважали друг друга, а сейчас ни футболисты не уважают друг друга, ни болельщики. Весь мир пьет пиво на стадионах — чего стесняться, чего бояться то. Камеры везде — можно заснять любого, можно наказать любого. Контроль хороший сейчас. Все можно проверить, посмотреть. Так что на сто процентов я согласен, что алкоголь надо возвращать. Но не крепче, конечно, водки и коньяка. Водку не надо, а пиво можно», — заявил Пономарев.

18 ноября инсайдер Иван Карпов заявил, что принципиальное решение в пользу возвращения пива уже принято, и что в ближайшее время законопроект будет принят Госдумой.

Запрет на продажу алкогольных напитков на спортивных объектах в России действует с 2005 года. Исключение было сделано лишь для игр чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Ранее Дмитрий Булыкин назвал плюсы от возвращения пива на стадионы.