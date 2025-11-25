Экс-игрок «Спартака» заявил, что мяч в ворота ЦСКА был забит с нарушением правил

Бывший футболист московского «Спартака» Владимир Быстров на YouTube-канале «О, Родной футбол!» заявил, что красно-белые забили мяч в ворота столичного ЦСКА в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) с нарушением правил.

«Я объясню ситуацию. Акинфеев идет по линии. Дмитриев на первой штанге его блокирует. Это вратарская. Он не на выходе играет. Я не увидел того повтора, который мне бы с точностью сказал, что там не было фола». — сказал Быстров.

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «Лукойл Арена», завершилась с результатом 1:0. Единственный гол оформил Игорь Дмитриев.

В турнирной таблице национального первенства «Спартак» располагается на шестой строчке, набрав 28 баллов. ЦСКА имеет в активе 33 очка и делит лидерство с «Краснодаром», в активе которого такое же количество баллов.

В следующем матче РПЛ «Спартак» 29 ноября на выезде сыграет с калининградской «Балтикой», встреча начнется в 19:30 по московскому времени. Армейский клуб в тот же день примет на своем стадионе «Оренбург», стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.

Ранее в «Спартаке» прокомментировали избиение фаната ЦСКА.