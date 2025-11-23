В «Спартаке» прокомментировали избиение фаната ЦСКА

Руководитель пресс‑службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал инцидент с избиением болельщика столичного ЦСКА после матча Российской премьер-лиги (РПЛ), отметив, что в инциденте разбираются правоохранительные органы, передает «Чемпионат».

«В случившемся разбираются правоохранители. Мы оказываем полное содействие. Наш стадион — не место для насилия. Мы считаем, что все клубы должны активно работать со своими болельщиками, в том числе в вопросах поведения на гостевых матчах», — сказал Зеленов.

В турнирной таблице национального первенства «Спартак» располагается на шестой строчке, набрав 28 баллов. ЦСКА имеет в активе 33 очка и делит лидерство с «Краснодаром», в активе которого такое же количество баллов. При этом «быки» еще не играли свой матч 16-го тура.

В следующем матче РПЛ «Спартак» 29 ноября на выезде сыграет с калининградской «Балтикой», встреча начнется в 19:30 по московскому времени. Армейский клуб в тот же день примет на своем стадионе «Оренбург», стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.

Ранее сообщалось о том, что в МВД не поступала информация об избиении болельщика ЦСКА после дерби со «Спартаком».