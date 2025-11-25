«Чья это проблема?»: легенда «Зенита» о малом количестве российских игроков в топ-клубах РПЛ

Экс-футболист Кержаков заявил, что в России проблемы с подготовкой футболистов

Бывший нападающий петербургского «Зенита» Александр Кержаков на YouTube-канале «Это футбол, брат» заявил, что малом количестве российских игроков в топ-клубах Российской премьер-лиги (РПЛ) виноваты сами российские футболисты.

«Ну так это проблема кого? Это проблема россиян и проблема подготовки российских футболистов молодых. Проблема подготовки. А чья еще это проблема?», — сказал Кержаков.

В настоящий момент клубы могут заявлять на сезон 13 иностранных футболистов, из которых восемь могут находиться на поле одновременно. Новый формат будет предусматривать десять легионеров в заявке и пять – на поле.

Встреча Дегтярева с представителями Российского футбольного союза, РПЛ и руководителями клубов должна была состояться 9 сентября, однако она оказалась отложенной на неопределенный срок из-за изменений в графике главы спортивного ведомства.

Ранее сообщалось о том, что ужесточение лимита на легионеров в РПЛ могли принять уже летом 2025 года.