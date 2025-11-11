Ужесточение лимита на легионеров в РПЛ могли принять уже летом 2025 года

Дегтярева убедили не ужесточать лимит на легионеров перед стартом РПЛ-2025/2026

Министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярев хотел ввести ужесточение лимита на легионеров за несколько недель до старта Российской премьер-лиги (РПЛ) в сезоне-2025/26, однако его сумели переубедить. Об этом пишет «Чемпионат.com» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

«Министра переубедил президент РФС — Александр Дюков. Главным посредником в этих переговорах выступил Алексей Дюмин – бывший губернатор в Тульской области, а сейчас – помощник Владимира Путина», — отметил один из собеседников издания.

В настоящий момент клубы могут заявлять на сезон 13 иностранных футболистов, из которых восемь могут находиться на поле одновременно. Новый формат будет предусматривать десять легионеров в заявке и пять – на поле.

Встреча Дегтярева с представителями Российского футбольного союза, РПЛ и руководителями клубов должна была состояться 9 сентября, однако она оказалась отложенной на неопределенный срок из-за изменений в графике главы спортивного ведомства.

Ранее в ЦСКА высказались о лимите на легионеров в РПЛ.