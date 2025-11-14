Акинфеев рассказал о серьезных переговорах с руководством ЦСКА

Акинфеев заявил, что провел важные переговоры с гендиректором ЦСКА Бабаевым

Вратарь и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев в своем Telegram-канале заинтриговал фанатов, сообщив, что отправляется на важные переговоры и показал табличку на двери с именем Романа Бабаева — генерального директора армейского клуба.

«Друзья, все вроде бы хорошо. Роман Юрьевич должен подтвердить все, сказал, что у нас проблем с этим нет», — заявил капитан ЦСКА в следующей публикации.

«Да, друзья, по поводу переговоров. Роман Юрьевич разрешил мне доблестно тренироваться на «ВЭБ Арене», пока у команды выходные. Спасибо ему за это огромное», — заключил Акинфеев в третьем посте.

Акинфеев восстанавливается после травмы, полученной в матче со «Спартаком» 5 октября.

Акинфеев вместе с ЦСКА шесть раз становился чемпионом России, семь раз выигрывал Кубок страны, а в сезоне-2004/05 стал обладателем Кубка УЕФА. В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице, отставая от «Краснодара» по дополнительным показателям. Обе команды имеют по 33 очка.

В составе сборной России Акинфеев стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года, который прошел на полях Австрии и Швейцарии. В 2018 году футболист вышел со сборной России в 1/4 финала домашнего чемпионата мира, после чего завершил карьеру в национальной команде.

