Названа причина, из-за которой Батраков отказался уезжать в Саудовскую Аравию за $120 млн

Бывший тренер сборной России Сергей Балахнин высказал предположение, почему российский футболист московского «Локомотива» Алексей Батраков отказался уезжать в чемпионат Саудовской Аравии за $120 млн в год. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Как говорится, все деньги ты не заработаешь, а он действительно хочет играть в футбол. Наверняка он хочет поиграть в какой-нибудь стране или клубе элитном. Как бы мы ни говорили, какие там деньги ни платят, но футбол на Востоке не такой качественный, как в АПЛ или Ла Лиге», — отметил он.

В ноябре стало известно, что трансферная стоимость Батракова оценивается €37-43 млн. При этом он уступает по этому показателю футболисту ЦСКА Матвею Кисляку, чью трансферную стоимость оценили в €38-45 млн.

Батраков является воспитанником академии «Локомотива». Он дебютировал за основной состав команды весной 2024 года. За это время полузащитник провел 62 матча, забил 29 мячей и сделал 14 передач. В нынешнем сезоне футболист с 10 голами лидирует в гонке бомбардиров Российской премьер-лиги (РПЛ). На счету игрока 8 встреч и 3 гола за сборную России.

