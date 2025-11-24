Батраков отказался от 120 миллионов долларов в год в Саудовской Аравии

Агент Вадим Шпинев полузащитника московского «Локомотива» Алексея Батракова сообщил, что отклонил предложение из Саудовской Аравии с годовым окладом в 120 миллионов долларов, передает «СЭ».

«120 миллионов долларов в год! Кто предлагал ему столько? Саудиты. 10 миллионов долларов в месяц. Для Леши очень важно играть в футбол, а не заканчивать карьеру. Не деньги правят всем. Это зарплата уровня Роналду? Криштиану 40 лет, а Леше — 20», — рассказал Шпинев.

В октябре 2025 года Батраков стал самым дорогим российским футболистом по версии портала Transfermarkt, его трансферная стоимость оценивается в 23 миллиона евро.

Алексей Батраков является воспитанником академии «Локомотива». Он дебютировал за основной состав команды весной 2024 года. За это время полузащитник провел 62 матча, забил 29 мячей и сделал 14 передач. В нынешнем сезоне футболист с 10 голами лидирует в гонке бомбардиров Российской премьер-лиги (РПЛ). На счету игрока 8 встреч и 3 гола за сборную России.

Ранее Батраков попал в список самых прогрессирующих футболистов мира.