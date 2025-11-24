На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Футболист ЦСКА возглавил рейтинг самых дорогих игроков России

Игрок ЦСКА Кисляк возглавил рейтинг самых дорогих футболистов России
Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк был признан самым дорогим игроком из России, об этом сообщается на сайте Международного центра спортивных исследований (CIES).

Трансферная стоимость Кисляка оценивается в 38-45 миллионов евро. На втором месте в рейтинге располагается форвард московского «Локомотива» Алексей Батраков с оценкой в 37-43 миллиона евро. Третью позицию занимает бразильский полузащитник петербургского «Зенита» Педро, чья стоимость определена в 25-29 миллионов евро.

Четвертое место занимает капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян (17-20 миллионов евро). Топ-5 самых дорогих футболистов РПЛ замыкает форвард московского «Динамо» Ярослав Гладышев, оцененный в 15-17 миллионов евро.

Кисляк выступает за основную команду ЦСКА с 2024 года. В текущем сезоне он сыграл в 22 матчах во всех турнирах, в которых записал на свой счет пять забитых мячей и пять результативных передач.

Ранее Батраков отказался от 120 миллионов долларов в год в Саудовской Аравии.

