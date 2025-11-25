На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Пригласил Кадыров»: легенда UFC из США о визите в Чечню

Легенда UFC Джонс заявил, что в Чечню его пригласил Кадыров
close
instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).com/jonnybones

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), американский боец Джон Джонс на своей странице в социальной сети X заявил, что в Чечню его пригласил Рамзан Кадыров.

«Это было потрясающе. Меня пригласил президент Кадыров! Я провел день, празднуя 18-летие его сына, пострелял из экзотического оружия, моим любимым был РПГ. Никогда мне не подавали столько еды, ел по-королевски», — рассказал он.

Также в СМИ появилась информация, что Джонс стал обладателем квартиры в Грозном.

Джонс — бывший двукратный чемпион UFC в полутяжелом весе и самый молодой чемпион за всю историю этой организации, действующий чемпион UFC в тяжелом весе. За всю профессиональную карьеру Джонс потерпел лишь одно поражение, которое было присуждено в результате дисквалификации. Всего на его счету в ММА 28 победных поединков, еще один бой был признан несостоявшимся.

В конце июня 2025 года Джонс объявил о завершении карьеры, однако спустя некоторое время вновь вернулся в пул тестирования бойцов UFC. Согласно его собственным словам, он возобновил карьеру ради того, чтобы стать участником турнира UFC, который планируется провести в Белом доме.

Ранее российский чемпион объяснил конфликт за кулисами UFC.

