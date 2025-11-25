Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), американский боец Джон Джонс стал обладателем квартиры в Грозном. Об этом сообщил основатель реалити-шоу ALF Reality Альфредо Аудиторе, опубликовавший соответствующий ролик на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Договорился, чтобы Джонсу дали квартиру в Чечне. Вот Джонс подписывает контракт», — заявил он.

Джонс — бывший двукратный чемпион UFC в полутяжелом весе и самый молодой чемпион за всю историю этой организации, действующий чемпион UFC в тяжелом весе. За всю профессиональную карьеру Джонс потерпел лишь одно поражение, которое было присуждено в результате дисквалификации. Всего на его счету в ММА 28 победных поединков, еще один бой был признан несостоявшимся.

В конце июня 2025 года Джонс объявил о завершении карьеры, однако спустя некоторое время вновь вернулся в пул тестирования бойцов UFC. Согласно его собственным словам, он возобновил карьеру ради того, чтобы стать участником турнира UFC, который планируется провести в Белом доме.

