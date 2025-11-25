На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Тампа» обыграла «Филадельфию» в НХЛ

Россияне Кучеров и Василевский помогли «Тампе» обыграть «Филадельфию» в НХЛ
true
true
true
close
Kim Klement Neitzel-Imagn Images/REUTERS

«Тампа-Бэй Лайтнинг» со счетом 3:0 обыграла «Филадельфию Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Одним из главных героев встречи стал россиянин Никита Кучеров, оформивший три голевые передачи. Российский форвард активно участвовал во всех атаках «Тампы». Его признали третьей звездой матча.

В составе «молний» также проявил себя еще один россиянин — голкипер Андрей Василевский, отразивший 20 бросков из 20 и записавший на свой счет первый шат-аут в текущем сезоне. Этот матч стал для Василевского 41-м в карьере, сыгранным «на ноль». По числу сухих встреч в чемпионатах НХЛ он догнал еще одного российского голкипера Семена Варламова и разделил с ним четвертое место по количеству шатаутов среди всех вратарей из России в истории.

Шайбы «Тампы» забросили Брэндон Хагель, оформивший дубль (16-я и 60-я минуты), и Энтони Чирелли (36-я минута).

Матвей Мичков и Егор Замула, выступающие за «Филадельфию», результативностью не отличились.

В другом матче капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин помог своему клубу выиграть в домашнем матче у «Коламбус Блю Джекетс» со счетом 5:1. Овечкин отметился голевой передачей.

Ранее в НХЛ отреагировали на хет-трик Овечкина.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами