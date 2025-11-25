Овечкин помог «Вашингтону» нанести поражение «Коламбусу»

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин помог своему клубу выиграть в домашнем матче у «Коламбус Блю Джекетс». Об этом сообщает РИА Новости.

«Вашингтон» одержал победу с крупным счетом 5:1. Овечкин провел на площадке всего 17 минут игрового времени, но успел отметиться голевой передачей. Кроме того, он нанес один бросок в створ ворот и заблокировал два броска противника.

Этот матч стал для россиянина 1514-м в чемпионатах Национальной хоккейной лиги. Овечкин догнал по этому показателю легендарного игрока «Детройт Ред Уингз», олимпийского чемпиона Стива Айзермана, разделив с ним 23-е место в истории НХЛ.

22 ноября, бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов заявил, что форвард «Вашингтона» Александр Овечкин не забросит 1000 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. За «Вашингтон» он провел всю свою карьеру в лиге, в 2018 году выиграв с ним Кубок Стэнли. В ночь на 26 октября Овечкин установил новый рекорд для российских хоккеистов, выйдя на лед в своем 1500-м матче в регулярных чемпионатах НХЛ. В апреле 2025 года Овечкин побил рекорд канадца Уэйна Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ. В матче против «Нью-Йорк Айлендерс» форвард «Вашингтона» забросил 895-ю шайбу и стал лучшим снайпером в истории лиги.

