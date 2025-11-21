«Меня не удивляет»: в НХЛ отреагировали на хет-трик Овечкина

В НХЛ заявили, что больше не удивляются результативности Овечкина

Вице-комиссар Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дейли признался, что его не удивляет результативность российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Ничего из того, что делает Алекс, больше меня не удивляет», — заявил он.

В ночь на 21 ноября «Вашингтон» в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Монреаль Канадиенс» со счетом 8:4. Овечкин в этом поединке отметился хет-триком. Всего в текущем сезоне нападающий забросил десять шайб. С учетом матчей плей‑офф у россиянина 984 гола, по этому показателю он уступает лишь Уэйну Гретцки (1016).

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. За «Вашингтон» он провел всю свою карьеру в лиге, в 2018 году выиграв с ним Кубок Стэнли. В ночь на 26 октября Овечкин установил новый рекорд для российских хоккеистов, выйдя на лед в своем 1500-м матче в регулярных чемпионатах НХЛ. В апреле 2025 года Овечкин побил рекорд канадца Уэйна Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ. В матче против «Нью-Йорк Айлендерс» форвард «Вашингтона» забросил 895-ю шайбу и стал лучшим снайпером в истории лиги.

Ранее Овечкин обновил рекорд по количеству вратарей, которым забивал.