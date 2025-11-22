Российский тренер заявил, что Овечкин не забросит 1000 шайб в НХЛ

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов заявил, что форвард «Вашингтона» Александр Овечкин не забросит 1000 шайб в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиге (НХЛ), передает «Советский спорт».

«До 1000 долго играть надо. Вернется, наверное, сюда в следующем году. А за сезон он, 100%, не забьёт столько. Думаю, 940-950 по стандарту забросит», — сказал Крикунов.

В ночь на 21 ноября «Вашингтон» в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Монреаль Канадиенс» со счетом 8:4. Овечкин в этом поединке отметился хет-триком. Всего в текущем сезоне нападающий забросил десять шайб. С учетом матчей плей‑офф у россиянина 984 гола, по этому показателю он уступает лишь Уэйну Гретцки (1016). В регулярных чемпионатах на счету Овечкина 907 заброшенных шайб.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. За «Вашингтон» он провел всю свою карьеру в лиге, в 2018 году выиграв с ним Кубок Стэнли. В ночь на 26 октября Овечкин установил новый рекорд для российских хоккеистов, выйдя на лед в своем 1500-м матче в регулярных чемпионатах НХЛ. В апреле 2025 года Овечкин побил рекорд канадца Уэйна Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ. В матче против «Нью-Йорк Айлендерс» форвард «Вашингтона» забросил 895-ю шайбу и стал лучшим снайпером в истории лиги.

