Губерниев предложил посвятить Овечкину песню

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказал мнение, что следующая музыкальная композиция с названием «Alexander the Great» должна быть посвящена достижениям российскому форварду «Вашингтона» Александру Овечкину, передает «Матч ТВ».

«В честь Александра можно придумать много эпитетов. Есть же такая песня «Alexander the Great» в честь Александра Македонского, но если сейчас кто-то запишет новую песню «Alexander the Great» это будет уже про Овечкина, и весь мир узнает, кто такой «The Great» нынешний», — заявил Губерниев.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. За «Вашингтон» он провел всю свою карьеру в лиге, в 2018 году выиграв с ним Кубок Стэнли. В ночь на 26 октября Овечкин установил новый рекорд для российских хоккеистов, выйдя на лед в своем 1500-м матче в регулярных чемпионатах НХЛ. В апреле 2025 года Овечкин побил рекорд канадца Уэйна Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ. В матче против «Нью-Йорк Айлендерс» форвард «Вашингтона» забросил 895-ю шайбу и стал лучшим снайпером в истории лиги.

Ранее российский тренер заявил, что Овечкин не забросит 1000 шайб в НХЛ.