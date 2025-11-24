На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«И таблетки пила, и булимия была»: чемпионка мира Туктамышева о своем весе

Чемпионка мира по фигурному катанию Туктамышева рассказала о булимии
Алексей Даничев/РИА Новости

Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева в интервью Вите Кравченко на YouTube-канале рассказала о том, какие проблемы у нее были из-за контроля ее веса.

«Ничего не могла поделать с тем фактом, что меня взвешивали каждый день и очень контролировали. Было перманентно дискомфортно из-за этого. Все было. И таблетки пила, и булимия была. Через все это прошла, смогла от этой зависимости [избавиться]. В легкой форме было», — поделилась фигуристка.

24 декабря 2022 года Елизавета Туктамышева стала бронзовой призеркой чемпионата России (241,72 балла). Лучшей стала Софья Акатьева (249,74 балла). Второе место заняла Камила Валиева (247,32 балла), однако из-за ее дисквалификации Туктамышева поднялась на вторую ступень пьедестала.

Туктамышева взяла паузу в карьере в октябре 2023 года и с тех пор на официальные старты не выходила. Она официально объявила о завершении карьеры 24 ноября 2025 года.

Ранее Туктамышева призналась, что верит в возвращение Камилы Валиевой.

