«Одна из самых талантливых»: чемпионка мира Туктамышева о возвращении Валиевой

Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева призналась, что верит в возвращение Камилы Валиевой на соревновательный лед после дисквалификации. Ее слова приводит Sport24.

«Уже сейчас виден большой шаг вперед, который она сделала. Думаю, не только мне, но и многим поклонникам фигурного катания, и не только, хочется, чтобы Камила вернулась, потому что она — одна из самых талантливых спортсменов на моем веку. Не хочется, чтобы это пропадало», — отметила она.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Валиева была лишена личных наград Олимпиады, а сборная России вместо золота командного турнира ОИ-2022 получила бронзовые награды.

Адвокаты Валиевой подали апелляцию в Верховный суд Швейцарии, обвинив в мошенничестве WADA, требовавшее отстранить фигуристку на максимально возможный срок. Указывается, что WADA в ходе слушаний не обнародовало показания профессора Марсьяля Соги, который по просьбе Российского антидопингового агентства (РУСАДА) проводил эксперимент с целью установления возможной вины Валиевой и пришел к выводу, что она не была виновна в нарушении антидопингового законодательства.

30 октября 2025 года Федеральный суд Швейцарии отклонил ходатайство защиты Валиевой об отмене или повторном рассмотрении решения CAS по делу о нарушении антидопинговых правил. Теперь спортсменка обязана выплатить 2,3 млн рублей в качестве компенсации за рассмотрение своего допингового дела.

Ранее в РУСАДА высказались о деле Валиевой.