Дочь главы федерации хоккея Ленобласти обвинила отца в насилии и мошенничестве

18-летняя Анна Покровская обвинила своего отца Валерия Покровского — президента федерации хоккея Ленинградской области — в домашнем насилии и мошенничестве. Соответствующую публикацию Покровская опубликовала в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Согласно ее словам, после развода с ее матерью Покровский снова женился и вместе с новой супругой наказывал девочку, применяя физическое насилие. Покровская показала старые фотографии, указав на следы побоев, а также рассказала, что пыталась обращаться в правоохранительные органы, однако это было безуспешно.

Также Покровская заявила, что связалась со своим дедушкой по отцу, который рассказал ей, что Покровский лишил его квартиры. Также она в своем рассказе добавила, что существует еще одно крупное мошенничество со стороны ее отца — оно связано с ее матерью и неравноправным брачным договором. Покровская утверждает, что документ был сфабрикован.

Сам Покровский, как пишет Telegram-канал «112» отверг все обвинения дочери, указав на то, что находится в хороших отношениях с другими своими детьми. Он также указал, что его дочь раньше никогда не высказывала ему претензии лично, и выдвинул предположение, что она хочет привлечь к себе внимание.

