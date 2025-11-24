Иранский футболист отстранен из-за видео с алкоголем

Иранский футболист «Эстегляля» Армин Сахрабян был отстранен от тренировочного процесса из-за видеозаписи, на которой запечатлено, как он держит стакан с алкоголем. Об этом пишет Telegram-канал «Sport Baza».

Сам футболист утверждает, что запись была сделана несколько лет назад, а социальные сети она попала из-за недоброжелателей.

При этом Сахрабян уже имел проблемы с законами в своей стране в 2024 году. Футболиста оштрафовали на $14 тыс. после того, как он демонстрировал татуировку с изображением вампира.

Алкоголь был запрещен в Иране после Исламской революции 1979 года. С этого момента производство и потребление алкогольных напитков для мусульманского населения стало незаконным, хотя до революции в Иране существовали легальные бары. За употребление, хранение и продажу алкоголя в Иране предусмотрены строгие наказания, включая крупные штрафы, тюремное заключение и даже телесные наказания. Ввоз алкоголя в страну также запрещен и может повлечь за собой его конфискацию и передачу правоохранительным органам.

