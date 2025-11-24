Путин выразил соболезнования родным Никиты Симоняна

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким именитого советского футболиста Никиты Симоняна. Соответствующая телеграмма опубликована на официальном сайте Кремля.

»[Симонян] яркий, неординарный, безгранично преданный избранному делу человек, настоящая легенда отечественного и мирового футбола. За мастерство, силу духа и верность команде Никиту Симоняна ценили товарищи по «Спартаку» и нашей национальной сборной, уважали соперники, искренне любили миллионы болельщиков», — указано в обращении.

Симоняна не стало вечером 23 ноября, ему было 99 лет. Согласно словам Союза ветеранов футбола России Александра Мирзояна, легенду футбола госпитализировали 20 числа из-за плохого самочувствия, три дня он оставался в больнице.

10 октября 2025 года президент России Владимир Путин наградил бывшего футболиста званием Героя Труда. Симонян получил это почетное звание за выдающиеся достижения перед страной и вклад в развитие и популяризацию футбола в России.

За свою карьеру Никита Симонян четыре раза выигрывал чемпионат СССР со «Спартаком», забив рекордные 160 голов за клуб. Вместе с советской сборной он стал олимпийским чемпионом. Профессиональную карьеру Симонян завершил в 1959 году.

Ранее в РПЛ выразили соболезнования в связи с уходом Симоняна.