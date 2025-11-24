«Его пример ценен»: заслуженный строитель России о смерти Симоняна

Заслуженный строитель России, председатель Союза армян Тюменской области Абрам Овеян, говоря о смерти прославленного советского футболиста Никиты Симоняна, подчеркнул его вклад в укрепление общероссийской идентичности. Его слова приводит СМИ2.

«Для меня, как для человека, выросшего в армянской семье и посвятившего жизнь России, пример Никиты Павловича особенно ценен. Он, сын армянского народа, стал подлинно российской легендой, всенародным любимцем и Героем труда всей страны», — отметил он.

О смерти Симоняна стало известно вечером 23 ноября. Согласно словам Союза ветеранов футбола России Александра Мирзояна, легенду футбола госпитализировали 20 числа из-за плохого самочувствия, три дня он оставался в больнице.

10 октября 2025 года президент России Владимир Путин наградил бывшего футболиста званием Героя Труда. Симонян получил это почетное звание за выдающиеся достижения перед страной и вклад в развитие и популяризацию футбола в России.

За свою карьеру Никита Симонян четыре раза выигрывал чемпионат СССР со «Спартаком», забив рекордные 160 голов за клуб. Вместе с советской сборной он стал олимпийским чемпионом. Профессиональную карьеру Симонян завершил в 1959 году.

Ранее в РПЛ выразили соболезнования в связи с уходом Симоняна.