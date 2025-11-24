Украина и Швеция пытались отстранить фехтовальщиков из России, но получили отказ

Представители национальных федераций фехтования Украины и Швеции на заседании конгресса Международной федерации фехтования (FIE) выступили с предложением отстранить российских фехтовальщиков. Об этом в комментарии «Матч ТВ» рассказал глава Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов.

Однако большая часть организаций эту инициативу не поддержала.

«Больше никакой поддержки им никто публично не высказал. Другие представители национальных федераций, напротив, выступили за развитие фехтования во всем мире, а не за новый виток борьбы с кем‑то», — заявил Мамедов.

Решение о допуске российских спортсменов в нейтральном статусе до международных турниров конгресс FIE принял еще в 2023 году. Однако в 2024 году на старты не были допущены Софья Великая, Яна Егорян, а также еще одна олимпийская чемпионка — София Позднякова. Но уже в 2025 в FIE решили отменить проверку нейтралитета российских спортсменов перед предоставлением им нейтрального статуса (AIN), а также разрешить спортсменам AIN выступать вместе в составе команды.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов после начала СВО. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде.

