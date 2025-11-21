«О нас ноги вытирают»: чемпион ОИ выступил против олимпийского перемирия

Биатлонист Васильев об перемирии перед ОИ: идем навстречу, а о нас ноги вытирают

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев выступил против олимпийского перемирия, напомнив, что российские спортсмены отстранены от международных турниров. Его слова приводит Sport24.

«Нам давно пора закончить игру в одни ворота. Мы всегда идем на уступки, но сейчас видно, что мы перестали это делать. Мы первые идем навстречу, а о нас потом ноги вытирают. Это практику надо прекращать, и только после этого нас начнут уважать и будут с нами считаться», — заявил он.

19 ноября Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую соблюдать «олимпийское перемирие» на период зимних Олимпийских игр в Италии в 2026 году.

Олимпиада состоится с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов после начала СВО. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде. Зимние Олимпийские игры пройдут в Италии в феврале 2026 года. На текущий момент квалификацию на Олимпиаду-2026 в нейтральном статусе прошли только три российских спортсмена: фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, а также альпинист Никита Филиппов.

