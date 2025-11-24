На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Легенда «Ростова» рассказал, как «Локомотиву» удержаться в лидерах РПЛ

Экс-футболист Дьяков: «Локомотив» начал более-менее стабильно играть в защите
Григорий Сысоев/РИА Новости

Бывший защитник «Динамо» Виталий Дьяков оценил шансы «Локомотива» в чемпионской гонке после ничьей с «Краснодаром» со счетом. Его слова передает «Евро-Футбол.Ру».

«До зимней паузы осталось не так много, а потом будет длительный перерыв и 12 туров. «Локомотив» начал более-менее стабильно играть в защите, но в атаке нужно укрепление. Пиняев пропускает почти весь сезон по травме. Атакующие фланги нуждаются в усилении», — рассказал Дьяков.

23 ноября московский «Локомотив» сыграл вничью с «Краснодаром» со счетом 1:1 в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). На 11-й минуте матче Александр Руденко вывел «Локомотив» вперед. Через пять минут Дуглас Аугусто сравнял счет. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию встречи.

В турнирной таблице чемпионата России «Краснодар» занимает первое место, набрав 34 очка. «Локомотив» идет на четвертом месте, имея в активе 31 балл.

Ранее футболист ЦСКА возглавил рейтинг самых дорогих игроков России.

Футбол. Чемпионат России
