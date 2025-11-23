Батракова сравнили с ведущими мировыми футболистами

Российский полузащитник Алексей Батраков попал в топ прогрессирующих футболистов мира по версии испанского издания Sport.

20-летний игрок «Локомотива» имеет на своем счету 25 голов в Российской премьер-лиге (РПЛ), что вызвало интерес у европейских клубов. Журналисты отметили сочетание в его игре самообладания, голевого чутья и опасности перед воротами, назвав Батракова «русским царем».

В то же время издание не оценило игру другого российского полузащитника Арсена Захаряна в матче «Реал Сосьедада» против «Осасуны». Несмотря на победу басков, россиянин, впервые с февраля вышедший в основе, был заменен на 60-й минуте и не получил оценки от издания.

Интерес к Батракову также проявляли «Монако», «Барселона» и «Ювентус», но прямых переговоров эти клубы пока не начинали.

Алексей Батраков является воспитанником академии «Локомотива». Он дебютировал за основной состав команды весной 2024 года. За это время полузащитник провел 62 матча, забил 29 мячей и сделал 14 передач. В нынешнем сезоне футболист с 10 голами лидирует в гонке бомбардиров Российской премьер-лиги (РПЛ). На счету игрока 8 встреч и 3 гола за сборную России.

