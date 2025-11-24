Церемония прощания с Никитой Симоняном состоится в Москве

Церемония прощания с Симоняном пройдет 27 ноября в Москве

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов сообщил о проведении церемонии прощания с олимпийским чемпионом по футболу и лучшим бомбардиром в истории московского «Спартака» Никитой Симоняном, передает ТАСС.

«Я и все сотрудники РФС выражают искренние соболезнования родным и близким Никиты Павловича Симоняна. Мы окажем семье всю необходимую поддержку, в настоящий момент занимаемся организацией мемориальных церемоний», — заявил Митрофанов.

Никита Симонян умер 23 ноября на 100-м году жизни. Церемония прощания состоится 27 ноября на стадионе «Лукойл Арена» в Москве.

10 октября 2025 года президент России Владимир Путин наградил бывшего футболиста званием Героя Труда. Симонян получил это почетное звание за выдающиеся достижения перед страной и вклад в развитие и популяризацию футбола в России.

За свою карьеру Никита Симонян четыре раза выигрывал чемпионат СССР со «Спартаком», забив рекордные 160 голов за клуб. Вместе с советской сборной он стал олимпийским чемпионом. Профессиональную карьеру Симонян завершил в 1959 году.

Ранее в РПЛ выразили соболезнования в связи с уходом Симоняна.