Капризов возглавил гонку бомбардиров среди российских хоккеистов в НХЛ

Капризов обошел всех россиян в гонке бомбардиров НХЛ

Российский форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов вышел на первое место по набранным очкам среди всех российских хоккеистов Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В матче против «Виннипег Джетс» Капризов забил решающую шайбу и довел свой статистический показатель до 27 очков (13 голов + 14 передач) после 23 сыгранных матчей.

Вторую позицию в рейтинге российских бомбардиров занимает Евгений Малкин из «Питтсбург Пингвинз» с 24 очками (6+18). Третье место делят Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг») и Кирилл Марченко («Коламбус Блю Джекетс»), набравшие по 22 очка каждый. Александр Овечкин с 20 очками (10+10) завершает пятерку.

«Миннесота» выбрала Капризова на драфте НХЛ в 2015 году, а в 2021 году российский хоккеист дебютировал в Национальной хоккейной лиге. По итогам сезона получил награду «Колдер Трофи» как лучший новичок. В регулярных чемпионатах НХЛ он провел 319 матчей, набрав 386 (185+201) очков.

«Миннесота» в сезоне-2024/25 завершила выступление в первом раунде Кубка Стэнли, проиграв серию «Вегас Голден Найтс». Свой первый матч в новом сезоне НХЛ «Миннесота» проведет 10 октября против «Сент-Луиса».

