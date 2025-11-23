Умер лучший бомбардир в истории «Спартака» Никита Симонян

Олимпийский чемпион по футболу и лучший бомбардир в истории московского «Спартака» Никита Симонян. Об этом «Матч ТВ» сообщил президент Союза ветеранов футбола России Александр Мирзоян.

«Никита Павлович 20 ноября плохо себя почувствовал, его госпитализировали. Сегодня он ушел из жизни», — сказал Мирзоян.

10 октября 2025 года президент России Владимир Путин присвоил бывшему футболисту звание Героя Труда России. Симонян удостоен этого звания за особые заслуги перед государством, а также большой вклад в развитие и популяризацию российского футбола.

За свою карьеру Никита Симонян четырежды выигрывал чемпионат СССР в составе «Спартака», забив 160 мячей за красно-белых, что до сих пор является клубным рекордом. Вместе с советской сборной форвард стал олимпийским чемпионом, завершив профессиональную карьеру в 1959 году.

Ранее чемпион СССР — 1972 по футболу Юрий Елисеев умер в возрасте 76 лет.