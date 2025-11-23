На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Нужно учитывать, что происходит в мире»: стоит ли внедрять Fan ID повсеместно

Тренер Кононов: расширение Fan ID ударит по посещаемости еще сильнее
Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Главный тренер московского «Торпедо» Олег Кононов с опаской относится к инициативе Минспорта постепенно внедрить паспорт болельщика в другие футбольные и не только турниры, помимо Российской премьер-лиги (РПЛ). В комментарии порталу Legalbet он рассказал, в чем видит проблемы.

«Сейчас нужно учитывать то, что происходит в мире, в политике. Сейчас много угроз и террористов. Возможно, с этим связано желание расширить Fan ID. Потому что службы безопасности стадионов сейчас работают очень серьезно. Мне эта ситуация видится так», — сказал специалист.

Он заметил, что надеется, что болельщики смогут спокойно брать билеты на любой матч без ограничений. Однако Кононов заметил, что на матчах Первой лиги зрителей в принципе немного.

«Есть опасение, что это расширение ударит по посещаемости еще сильнее», — сказал Кононов.

Министр спорта Михаил Дегтярев заявил, что со временем применение системы идентификации болельщиков будет расширяться. Fan ID появится в различных видах спорта. По мнению главы ведомства, система уже хорошо зарекомендовала себя в РПЛ.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
