На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Сесть на линию и ползать не получится»: экс-вратарь КХЛ — о зарубежных голкиперах

Экс-вратарь Гаврилов: в КХЛ стоять и ползать голкиперу не прокатывает
true
true
true
close
Александр Кондратюк/РИА Новости

Бывший вратарь «Салавата Юлаева», скаут Андрей Гаврилов считает, что многим иностранным голкиперам сложно адаптироваться в КХЛ из-за особенностей российского хоккея. Об этом он рассказал порталу Legalbet.

Он подчеркнул, что не считает зарубежных вратарей слабыми. Однако в России к ним предъявляются не те требования, к которым они привыкли.

«У нас надо кататься. Просто стоять на линии и ползать в КХЛ не прокатывает. Больше трафика, другая площадка, надо выходить на край «краски». Объем катания важен. А треугольное катание никому не нужно. У всех наших лучших вратарей лиги хорошее катание», — заметил Гаврилов.

Эксперт привел в пример Зака Фукале из минского «Динамо». По его мнению, канадец как раз уловил эти особенности, как и выступающий за «Барыс» Адам Шил.

«Есть мышечная память и ты никуда ее не уберешь. Она нарабатывается годами. Мне кажется, менеджер должен выбирать голкипера в связке с тренером вратарей. Тогда можно будет минимизировать риски и понять, сможет этот человек адаптироваться к КХЛ или нет», — полагает специалист.

Ранее российские хоккеисты устроили потасовку в матче НХЛ.

Все новости на тему:
Хоккей. КХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами