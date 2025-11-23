«Сесть на линию и ползать не получится»: экс-вратарь КХЛ — о зарубежных голкиперах

Бывший вратарь «Салавата Юлаева», скаут Андрей Гаврилов считает, что многим иностранным голкиперам сложно адаптироваться в КХЛ из-за особенностей российского хоккея. Об этом он рассказал порталу Legalbet.

Он подчеркнул, что не считает зарубежных вратарей слабыми. Однако в России к ним предъявляются не те требования, к которым они привыкли.

«У нас надо кататься. Просто стоять на линии и ползать в КХЛ не прокатывает. Больше трафика, другая площадка, надо выходить на край «краски». Объем катания важен. А треугольное катание никому не нужно. У всех наших лучших вратарей лиги хорошее катание», — заметил Гаврилов.

Эксперт привел в пример Зака Фукале из минского «Динамо». По его мнению, канадец как раз уловил эти особенности, как и выступающий за «Барыс» Адам Шил.

«Есть мышечная память и ты никуда ее не уберешь. Она нарабатывается годами. Мне кажется, менеджер должен выбирать голкипера в связке с тренером вратарей. Тогда можно будет минимизировать риски и понять, сможет этот человек адаптироваться к КХЛ или нет», — полагает специалист.

